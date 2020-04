Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hinterrad touchiert

Kehl (ots)

Weil es zu einer Berührung zwischen einem Auto und dem Hinterrad des Velos einer Radlerin kam, verletzte sich Letztere am Mittwochabend leicht und musste zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Der Fahrer Ford war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19:20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Sundheim unterwegs, als es zur Berührung mit der vor ihm abbiegenden 51 Jahre alten Fahrradfahrerin kam. Der Sachschaden an Auto und Rad wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. /ma

