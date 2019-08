Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 30.08.2019: Fund einer 50 Kilogramm - Weltkriegsbombe im Industriuegbebiet

Gießen (ots)

Meldung der Stadt Gießen / weitergeleitet

Am heutigen Freitag Vormittag ist erneut bei Bauarbeiten im Bereich des ehemaligen AAFES-Geländes (künftig Otto-Logistik) eine 50kg-Weltkriegsbombe gefunden worden - nur wenige Meter von dem Fundort der letzten Woche entfernt. Die Bombe ist nicht beschädigt. Aktuell läuft die Räumung durch Polizei und Ordnungsamt in einem 500 Meter Radius um die Fundstelle. Betroffen sind diesmal keine Wohnhäuser. Nur einige Gewerbebetriebe (u.a. Tucker) und Verwaltungseinheiten der HEAE sowie der Schulverband werden bis ca. 13 Uhr die Gebäude verlassen müssen. In Kürze wird ein Hubschrauber der Polizei das Gebiet Wieseckaue überfliegen, um zu kontrollieren, ob sich noch Menschen im Radius befinden. Gegen 14 Uhr sollen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe beginnen können. Ein Knall könnte dann eventuell zu hören sein.

Weitere Infos fortlaufend finden Sie bei der Stadt Gießen auf: www.giessen.de

Im Anhang befindet sich ein Bild des betroffenen Gebietes.

