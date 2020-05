Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brandstiftung

Unbekannte zündeln an Transporter

Emmerich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19. Mai 2020) haben unbekannte Täter offenbar an einem auf der Straße Kiebitzsee abgestellten Iveco Transporter gezündelt. Als der Besitzer morgens zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, erkannte er eine Brandstelle hinter dem linken Vorderreifen des Fahrzeugs. Das Reifenprofil war an der Stelle geschmolzen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell