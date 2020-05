Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Rollerfahrer rutscht auf Ölspur aus

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Am Montag (18. Mai 2020) gegen 13:20 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus Rees mit seinem Roller die Xantener Straße in Richtung Kehrum. Als er in den Kreisverkehr Rheinstraße/Kastellstraße einfahren wollte, verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Grund war eine Ölspur im Kreisverkehr, die sich von der Einfahrt der Xantener Straße bis zur Ausfahrt Rheinstraße zog. Bei dem Sturz verletzte sich der 67-Jährige leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können. Hinweise bitte unter 02821 5040. (cs)

