Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mädchen betatscht - In Fahrradgeschäft eingebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unbekannter betatschte zwei Mädchen

Die 15 und 16-jährige Freundinnen liefen am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr die Bahnhofsunterführung und passierten den Wartebereich vor dem Bahnhofseingang. Ein älterer Mann, der sich mit weiteren Personen dort aufgehalten hatte, sprach die Mädchen mit russischem Akzent an. Als die beiden stehen geblieben sind, näherte sich der Mann an und betatschte die Mädchen. Die Mädchen entfernten sich dann. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 170 bis 175cm groß, lichte kurze graue Haare (Haarkranz), Bierbauch, blaue Augen. Er sprach mit russischem Akzent und war augenscheinlich alkoholisiert. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Schaufenster eingeworfen

Aus einem Fahrradgeschäft in der Eberhardstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch zwei Fahrräder entwendet. Die Täter warfen gegen 2.20 Uhr hierzu ein Schaufenster ein und nahmen zwei dort ausgestellte E-Bikes mit. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 7-jähriger Bub wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin bog gegen 13.50 Uhr vom Adeltbert-Stifter-Weg in die Lessingstraße ein und stieß hierbei mit einem Renault-Fahrer zusammen, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 7-jährige Mitfahrer im Pkw Renault leichte Verletzungen. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Plüderhausen: Fußgängerin übersehen

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr parkte ein 70-jähriger Nissan-Fahrer in der Hauptstraße rückwärts aus. Hierbei übersah er eine 88-jährige Fußgängerin, die beim Zusammenstoß zu Boden fiel. Sie musste zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Sulzbach an Murr: Lkw kam von Straße ab - Polizei sucht Zeugen

Ein Lkw-Fahrer befuhr am letzten Donnerstag gegen 17.35 Uhr die B14 von Sulzbach in Richtung Backnang. Als ihm ca. 300 Meter vor Sulzbach ein Einsatzfahrzeug der Polizei entgegenkam, lenkte er nach rechts und kam dabei von der Straße ab. Er prallte dabei gegen die dortigen Leitplanken. Der Lkw-Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Sein Fahrzeug musste jedoch mit einem Kran geborgen werden, weshalb die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden musste. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet nun die Verkehrspolizei Backnang um Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer die das Unfallgeschehen beobachteten bzw. zu den Fahrweisen der Unfallbeteiligten Angaben machen können, sollten sich bitte unter Tel. 07904/94260 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Montagnachmittag 16 Uhr und Dienstagabend 17:15 Uhr an einem geparkten Mitsubishi in der Eugenstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrer

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer wollte am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr aus einer Tiefgarage in die Ulrichstraße einfahren. Dabei übersah er einen 45-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3200 Euro.

Winnenden: Radfahrer fährt in Fußgängerin - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 18:15 Uhr wartete eine 14-jährige Fußgängerin an der Ampel der Kreuzung Alfred-Kärcher-Straße/Leutenbacher Straße. Ein vorbeikommender Radfahrer erfasste die 14-Jährige und stieß mit dieser zusammen. Anschließend fuhr der Radfahrer in Schlangenlinien davon. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann zwischen 17 und 20 Jahren handeln. Er trug ein helleres T-Shirt und eine kurze dunkle Hose, außerdem hatte er dunkle kurze Haare. Er machte auf die Geschädigte und eine weitere Zeugin einen betrunkenen Eindruck. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Radfahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell