Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

In Weilerbach haben unbekannte Täter einen parkenden Transporter malträtiert. Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr, schlugen sie in der Rummelstraße an dem Ford Transit an der linken Hecktür ein Loch in die Scheibe.

Den Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug nicht geöffnet. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 / 369 - 2250.

Ein "Reifenstecher'" war unterdessen im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg am Werk. Am Dienstag meldete ein Anwohner der Straße "Wasserlochstücke", dass er sein Auto mit zwei platten Reifen vorgefunden hat. Beide wurden mutmaßlich mit einem Gegenstand absichtlich beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Auch hier wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. |cri

