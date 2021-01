Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

ZweibrückenZweibrücken (ots)

In der Neujahrsnacht kam es um 00:15 Uhr in der Albert-Einstein-Straße zu einer Körperverletzung. Eine 64-jährige Anwohnerin forderte aufgrund der bestehenden Gesetzeslage einen Mann auf, der zusammen mit einer Frau durch die Straße lief und dabei Neujahrskracher zündete, dies zu unterlassen. Es kam daraufhin zu einem Streitgespräch in dessen Verlauf der Mann die Anwohnerin an der Schulter packte und zu Boden stieß. Hierdurch zog sich diese eine Verletzung zu, die im Krankenhaus ärztlich behandelt werden musste. Der Täter hatte sich nach dem Vorfall mit seiner Begleitung in unbekannte Richtung entfernt. Er hatte kurze, blonde Haare, soll ca. 1,70m groß und von kräftiger Statur sein. Er trug blaue Jeans und eine braune Jacke und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei Zweibrücken bittet unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de um sachdienliche Hinweise. | pizw

