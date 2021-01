Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Lemberg/PirmasensLemberg/Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 31.12.2020, gegen 09:21 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Ruppertsweiler mit seinem PKW die K 36 von Lemberg in Richtung Ruppertsweiler. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneeglatter Fahrbahn kam der Mann mit seinem PKW vor einem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem dortigen Verkehrsschild zusammenstieß. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca, 2.000 Euro.

Am Donnerstag, den 31.12.2020, gegen 10:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Thaleischweiler-Fröschen mit seinem PKW die Carl-Schurz-Straße, Pirmasens in Richtung Zweibrücker Straße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneeglatter Fahrbahn kam der PKW des Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem dort geparkten PKW zusammenstieß. An dem PKW des 63-jährigen Mannes brach die Achse und der PKW musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro. | pips

