Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte nach Unfall auf der Mindener Straße

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Mindener Straße wurden am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 49-Jährige wollte mit einem Mercedes Benz gegen 14.45 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Mindener Straße abbiegen. Dabei übersah sie den VW einer 36-Jährigen, die auf der Mindener Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten die beiden Frauen leichte Verletzungen. Ein zwei Monate alter Säugling, der sich in dem VW befand, blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

