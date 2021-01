POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 31.12.20, 14:10 - 15:45 Uhr. Ort: Zweibrücken, Geschwister-Scholl-Allee. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein brauner Audi Q5 mit SB-Kennzeichen auf dem Parkplatz an der Rennwiese in der Geschwister-Scholl-Allee in Zweibrücken beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

