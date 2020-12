Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

PirmasensPirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 30.12.2020, in dem Zeitraum 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr ereignete sich in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht an einem dort geparkten PKW. Die 34-jährige Halterin aus Pirmasens hatte den PKW Ford Tourneo zuvor unbeschädigt in einer Parklücke auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie wieder an diesen zurückkehrte stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen ihren PKW gefahren ist. Hiernach entfernte sich dieser ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

