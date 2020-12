Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, um 22:24 Uhr, versuchter drei Männer in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neugasse einzubrechen. Nachdem die 18jährige Bewohnerin ein Kratzen an ihrer Wohnungstür hörte, öffnete sie diese und sah 3 Männer, alle circa 1,80m groß, normale Figur, einer etwas kräftiger, der beim Gehen stark nach rechts und links "schaukelt". Sie waren dunkel bekleidet, trugen Kapuzen, eine davon grau. Bei diesem Mann konnte die Frau eine helle Gesichtsfarbe erkennen. Da die Frau einen großen Hund besitzt und dieser die Täter sofort anknurrte, ergriffen sie die Flucht. Obwohl die Täter versuchten, die Tür aufzuhebeln ist kein nennenswerter Neuschaden entstanden. In das Innere des Mehrfamilienhauses gelangten die Täter über die unverschlossene Haustür. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

