Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Höhstraße - Zeugen gesucht

PirmasensPirmasens (ots)

Ein Pkw befuhr gestern, gegen 22:30 Uhr, die Straße "Kaiserplatz" und wollte wohl nach rechts in die Höhstraße abbiegen. Aufgrund der vorherrschend Glätte kam er dabei ins Rutschen. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg kollidierte der Pkw mit dort abgestellten Mülltonnen und drückte diese gegen die Hauswand des Eckhauses. Hierbei wurden die Mülleimer, der Putz der Hauswand und ein Briefkasten beschädigt. Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter. Ein namentlich noch unbekannter Zeuge informierte den Hauseigentümer des Eckhauses und gab bei diesem an, dass es sich beim Verursacher um einen dunklen Peugeot 5008 gehandelt haben soll. Die Polizei entdeckte schließlich in einem unweit gelegenen Hinterhof einen an der Front unfallbeschädigten Peugeot 5008. Der Halter konnte angetroffen werden. Er bestritt eine Beteiligung und machte weiterhin keine Angaben zur Sache. Die Schadenshöhen am Pkw wie auch die Fremdschäden werden jeweils auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der genannte Augenzeuge, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

