Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angebliche Zirkusmitarbeiterin sammelt Spenden

NiedersimtenNiedersimten (ots)

Gestern, gegen 17:00 Uhr, wurde eine 43jährige Frau aus Pirmasens in der Johannes-Brahms-Straße durch die Polizei kontrolliert. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, weil sie den Verdacht hatte, dass es sich bei der Sammelaktion um eine Betrugsmasche handeln könnte. Die Frau ging von Tür zu Tür und hatte eine Spendendose mit der Aufschrift "Zirkus Carelli" bei sich. Den Nachweis, dass sie tatsächlich zum Zirkus Bossert oder Carelli gehört, blieb die Frau schuldig. Sie machte keine Angaben zur Sache. Die Spendendose mit 59 Euro Inhalt wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

