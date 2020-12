Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern - es drohen doppelte Bußgelder

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 28.12.2020, 21:05 Uhr und 29.12.2020, 00:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Homburger Straße und Wolfslochstraße SV: Ein 41-jähriger und ein 29-jähriger Mann wurden dabei betroffen, wie sie unter dem Einfluss berauschender Mittel mit ihren E-Scootern am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Während der 41-Jährige ausweislich eines Drogenvortests Kokain und Heroin konsumiert hatte, wurde bei dem 29-Jährigen zu viel Alkohol in der Atemluft festgestellt (0,66 Promille). Der 41-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, bei dem 29-Jährigen konnte eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt werden. Beiden Männern droht nun ein Bußgeld in doppelter Höhe (jeweils 1.000 EUR), da beide schon einmal unter dem Einfluss der jeweils gleichen Substanzen in gleicher Weise auffällig geworden waren, der 41-Jährige im September diesen Jahres, der 29-Jährige im Juli des Vorjahres. Beide Männer sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führten bei den jetzigen Kontrollen fahrerlaubnisfreie Fortbewegungsmittel. | pizw

