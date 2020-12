Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drogenkontrolle

SchwegenheimSchwegenheim (ots)

Einen guten Riecher hatten Beamte der Polizei Germersheim am 16.12.20, um 03.30 Uhr. Auf einem Tankstellengelände in Schwegenheim kontrollierten sie einen 35-jährigen Peugeot Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest erhärtete den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf fast alle Drogenarten. Doch damit nicht genug. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten dann noch eine geringe Menge Amphetamin im Pullover des Fahrers. Letztlich wurde dann auch noch seine Wohnung durchsucht. Und auch dort konnte nochmal eine geringe Menge Rauschgift fest- und sichergestellt werden. Den Fahrer erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro auch eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

