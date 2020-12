Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrollen

Germersheim/BellheimGermersheim/Bellheim (ots)

Am Vormittag des 15.12.2020 führten Germersheimer Polizisten zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei einer Lasermessung in der Straße "Am Alten Hafen" in Germersheim hielten sich 18 Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Im Anschluss wurde der Verkehr in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Auch dort waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell unterwegs.

