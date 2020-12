Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rasern auf der Spur - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Bad Bergzabern

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Am Dienstagmorgen führte die Polizei Bad Bergzabern zunächst eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B427 im Bereich Oberhausen durch. In diesem Bereich gilt ein Tempolimit von 70 km/h. Im Zeitraum von 09.00 - 10.20 Uhr wurden 11 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, wobei der gemessene Tageshöchstwert bei 97 km/h lag. Von 11.40 bis 12.20 Uhr führte die Polizei eine weitere Messung in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt durch. Dort gilt Tempo 30. Fünf Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Begrenzung. Der Schnellste wurde hier mit 43 km/h gemessen.

