Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glück im Unglück - Fußgänger nach Verkehrsunfall nur leicht verletzt

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Weinstraße in Bad Bergzabern. Ein 83-Jähriger aus Bad Bergzabern war mit seinem Pkw in Richtung Kurtalstraße unterwegs, als er in Höhe der Poststraße einen 35-jährigen Fußgänger übersah, der die Weinstraße am dortigen Zebrasteifen überqueren wollte. Der Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Verursachers entstand ca. 4000 Euro Sachschaden.

