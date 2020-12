Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edenkoben - Beim Überholen genötigt

Ein Opel-Fahrer aus Karlsruhe wird demnächst eine Einladung zur Polizei zwecks Beschuldigtenvernehmung erhalten. Er hatte am gestrigen Nachmittag (14.12.2020, 16.30 Uhr) auf der A65 Höhe Edenkoben (Fahrtrichtung Ludwigshafen) eine 64-jährige Autofahrerin zum Fahrstreifenwechsel genötigt. Die Frau hatte einen LKW überholt, als sich von hinten ein weißer Opel Kombi näherte, der ihr so dicht auffuhr, dass sie kein Kennzeichen mehr ablesen konnte und die Scheinwerfer nur noch zur Hälfte in ihrem Rückspiegel erkennbar waren. Nach dem Überholen wurde sie von dem Unbekannten absichtlich geschnitten, weshalb sie stark abbremsen musste und nur aufgrund glücklicher Umstände nicht mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Anschließend entfernte sich der Opel-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Anhand des Kennzeichens wird der Raser nun ermittelt. Neben einer Strafanzeige wird die zuständige Führerschein informiert, die die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft.

