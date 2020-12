Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Ca. 12000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Tankstelle im Klingweg in Bad Bergzabern.

Ein 71jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollte an der Tankstelle sein Fahrzeug betanken, rutschte in Höhe der Tanksäule von der Bremse auf das Gaspedal und fuhr dem vor ihm stehenden PKW auf. Dieser wurde gerade betankt. Durch den Aufprall rollte das Fahrzeug einige Meter nach vorne und riss den Tankschlauch aus der Zapfsäulen. Vor lauter Entsetzen über das Geschehen wollte der Unfallverursacher dann rückwärtsfahren, übersah das Fahrzeug des hinter ihm tankenden PKW-Fahrers und rammte dann noch dessen Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde keine Person verletzt. Kraftstoff ist nicht ausgetreten.

