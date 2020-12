POL-PDLD: Versuchter Raub auf Wettbüro

Polizeidirektion Landau

Am späten Freitagabend, 11.12.2020 gegen 22:50 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in ein Wettbüro in der Kunzendorfer Straße in Wörth einzudringen. Ein noch anwesender Angestellter bemerkte Geräusche an der verschlossenen Tür und erkannte bei einem Blick aus dem Fenster zwei Personen, die gleich auf ihn zustürmten. Einer der Täter hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand. Als die beiden Unbekannten das Fenster einschlugen, hinter dem sich der Angestellte in Sicherheit brachte, wurden sie von Zeugen beobachtet. Diese machten umgehend auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter ihr Vorhaben abbrachen und mit einem Pkw über die Rheinbrücke Richtung Karlsruhe flüchteten. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat und der anschließenden Flucht gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

