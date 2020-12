Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Nervosität überführt Beifahrer

KirrweilerKirrweiler (ots)

Innere Anspannung, Unruhe, und Nervosität überführten heute am frühen Morgen (14.12.2020, 04.15 Uhr) einen 30 Jahre alten Beifahrer. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der Mann aufgefordert, seinen Personalausweis vorzeigen. Nur sehr zögerlich kam er dem nach und überreichte diesen mit zitternden Händen. Den Beamten war schnell klar, warum der Mann sich so verhielt: In seinem mitgeführten Rucksack hatte er zwei Tütchen Amphetamin transportiert, die sichergestellt wurden. Neben einem Strafverfahren wird die zuständige Führerscheinstelle des 30-Jährigen informiert, die die charakterliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr prüft.

