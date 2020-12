Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in der Schillerstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Schillerstraße vor dem Anwesen Nr. 15, nahe der Einmündung zur Heinestraße, in Bad Bergzabern. Beim rückwärts Ausparken soll ein schwarzer BMW einen hellen Pkw Hyundai gestreift und beschädigt und ca. 1000 Euro Schaden verursacht haben. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

PI Bad Bergzabern

Nicklas, PHK



Telefon: 06343-93340

pibadbergzabern@polizei.rlp.de



