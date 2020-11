Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Saunabrand, Einbrüche, Schlägerei, Gefährliche Überholmanöver mit Zeugenaufruf

Dettingen an der Erms/Metzingen (RT): Gefährliche Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 13.45 Uhr soll es auf der B 28 zwischen Dettingen/Erms und Metzingen durch den Fahrer eines silbernen Pkw Fiat mit italienischer Zulassung zu mehreren gefährlichen Überholmanövern gekommen sein. Der 27 -jährige Fiat-Fahrer überholte mehrfach in einer Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehr und zwängte sich dann wieder nach rechts in entsprechende Lücken. Hierdurch kam es in der Fahrzeugkolonne zu unnötigen Bremsmanövern und auch der Gegenverkehr musste teilweise abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fiat-Fahrer konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet Reutlingen einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen oder Geschädigte der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333, in Verbindung zu setzen.

Sonnenbühl (RT): Saunabrand

Am Freitag kurz nach 20.00 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in Willmandingen in die Matthäus-Möck-Straße gerufen worden. In einem Privathaus war in einer Sauna ein Brand ausgebrochen. Dieser konnte von einem Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig gelöscht werden. Hierbei zog er sich allerdings eine Rauchgasintoxikation zu und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Esslingen (ES): Leichtverletzter nach Vorfahrtsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Obertürkheimer Straße gekommen. Der 34 -jährige Fahrer eines Pkw Audi A6 wollte von der untergeordneten Weinstraße nach links in die Obertürkheimer Straße einfahren. Der 22 -jährige Fahrer eines Pkw Renault Clio befuhr die Obertürkheimer Straße hinter einem Pkw, welcher nach rechts in die Weinstraße abbog. Anschließend wollte der Fahrer des Renault geradeaus weiterfahren. Zwischenzeitlich war jedoch der Audi-Fahrer bereits teilweise in die Obertürkheimer Straße eingefahren, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich der 22 -jährige Renault-Fahrer leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Obertürkheimer Straße nur halbseitig befahrbar, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Schlägerei verletzt

Aus bislang nicht bekannter Ursache ist es am Samstag um 00.00 Uhr in Echterdingen im Bereich der Ziegeleistraße im Durchgang zur S-Bahn zu einer Schlägerei zwischen einem 26 -Jährigen und drei bislang unbekannten Personen gekommen. Auch nachdem der 26 -Jährige zu Boden gegangen war, ließ zumindest einer der Täter nicht von ihm ab und nahm ihn in den Schwitzkasten. Erst als Zeugen lautstark auf sich aufmerksam machten flüchteten die Täter. Von diesen liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor. Alle drei hatten einen stämmigen Körperbau und kurze dunkle Haare. Zwei sollen sehr dunkel gekleidet gewesen sein, einer hatte ein helles Oberteil an. Der 26 -Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Dettingen unter Teck (ES): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Freitag kurz nach 17.00 Uhr ist es auf der B 465 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem beide Fahrerinnen leicht verletzt worden sind. Auf Höhe der Einmündung Teckstraße hatte sich an der dortigen Lichtzeichenanlage im Berufsverkehr ein Rückstau gebildet. Die 18 -jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die B 465 von Owen in Richtung Kirchheim, erkannte diesen Rückstau nicht rechtzeitig und fuhr, etwas seitlich versetzt, nahezu ungebremst auf den Pkw Ford Fiesta einer 25-jährigen auf. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Sie mussten jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die B 465 musste in Fahrtrichtung Owen zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung durch die Polizei war eingerichtet, dennoch kam es im Bereich Dettingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Frickenhausen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag kurz vor 19.15 Uhr ist ein 29 - jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Linsenhofen schwer verletzt worden. Der 30 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Frickenhausen und wollte nach links in die Wichernstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Fahrer eines Kraftrades der Marke Yamaha. Bei dem Zusammenstoß wurde der 30 -jährige Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Seat geschleudert und anschließend über die Motorhaube abgeworfen. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.

Mössingen (ZAK): Gestürzte Pedelec- Fahrerin

Am Freitag kurz nach 11 Uhr ist eine 47 -jährige Pedelec-Fahrerin aufgrund eines Fahrfehlers im Einmündungsbereich Steinlachstraße / Jägerstraße alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Der Verkehrsunfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Wie die durchgeführten Ermittlungen ergaben, wurde die Fahrerin bei dem Sturz schwer verletzt und musste durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden.

Balingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

In der Hirschbergstraße hat sich am Freitag gegen 23.55 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, wobei der 21 -jährige Fahrer eines Pkw Mazda beim Abbiegen von der Längenfeldstraße in die Hirschbergstraße von der Fahrbahn abgekommen ist. Zunächst touchierte er einen Gartenzaun und im Anschluss fuhr er gegen eine Mauer. Hierbei verlor er die Stoßstange und das Kennzeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Mazda-Fahrer weiter und parkte sein Fahrzeug etwas entfernt ab. Zu Fuß begab er sich zurück zur Unfallstelle und wollte angeblich bei den Aufräumarbeiten helfen. Durch eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Balingen konnte er dort angetroffen werden. Bei ihm wurde Atemalkohol festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Auf ungefähr 65.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Samstag kurz nach 00.00 Uhr bei einem Unfall entstanden ist. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw Audi TT RS befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Feuerwehr. Er überholte in diesem Bereich ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und wollte in der der Folge noch den Pkw BMW eines 19 -jährigen Fahrers überholen. Da in diesem Moment der BMW Fahrer ein Abbiegemanöver nach links in die Dammstraße einleitete, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der Audi von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Zu Personenschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die Feuerwehr musste zur Bindung von auslaufenden Betriebsstoffen hinzugezogen werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bisingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Am Freitag gegen 21.00 Uhr ist es zum alleinbeteiligten Sturz eines Motorradfahrers gekommen. Der 17 -jährige Fahrer eines Motorrades der Marke KTM befuhr die Heidelberger Straße und in der Folge den Kreisverkehr auf Höhe der Hechinger Straße. Aufgrund einer geringen Menge Rollsplitt kam er im Kreisverkehr zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den Motorradfahrer in eine Klinik. An dem Motorrad ist ein geringer Schaden in Höhe von ca. 100 Euro entstanden.

Bisingen (ZAK): Einbruch in Gartengrundstück

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum vom 31.10. bis 13.11.2020 in ein Gartengrundstück am Verbindungsweg von der Kreisstraße 7164 zum Ortsteil Wessingen eingebrochen. Das Gartentor wurde aufgebrochen und ein im Bereich des dortigen Schuppens vom Eigentümer hinterlegter Originalschlüssel wurde anschließend genutzt, um in diesen zu gelangen. Aus dem Schuppen wurden ein Stromaggregat und eine Tischkreissäge entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meßstetten (ZAK): Weitere Einbrüche entdeckt

Ergänzend zur Pressemitteilung der vier Firmeneinbrüche vom Freitag (siehe Pressemitteilung vom 13.11.2020, 12.01 Uhr) wurden zwischenzeitlich zusätzlich noch ein Einbruchsversuch und ein vollendeter Einbruch festgestellt. Am Freitag zwischen 00.45 Uhr und 04.25 Uhr versuchte die bislang unbekannte Täterschaft in der Unterdigisheimer Straße vergebens beide Zugangstüren eines Autohauses aufzuhebeln. Zum Betreten des Gebäudes ist es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Des Weiteren gelangte nach derzeitigem Ermittlungsstand dieselbe Täterschaft zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstüre eines Geschäftes in der Alemannenstraße ins Gebäudeinnere, wobei nichts entwendet worden ist. Der an der Eingangstüre entstandene Sachschaden wird hier auf 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

