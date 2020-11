Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erhebliche Mengen Drogen beschlagnahmt - Dealer in Haft (Ammerbuch)

ReutlingenReutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ammerbuch (TÜ):

Über 900 Gramm Amphetamin, etwa 60 Ecstasy-Tabletten, rund 70 Gramm Marihuana und etwa 50 Gramm psychoaktive Pilze sowie eine Schreckschusswaffe hat eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei am Donnerstag bei Durchsuchungen in Ammerbuch aufgefunden und beschlagnahmt. Der mutmaßliche Dealer, bei dem es sich um einen 39-jährigen Deutschen handelt, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein Zeugenhinweis, wonach der Tatverdächtige einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betreiben soll, führte die Ermittler auf die Spur des 39 Jahre alten Mannes. Nachdem sich der Tatverdacht im Zuge der Ermittlungen erhärtet hatte, durchsuchten die Beamten am Donnerstag auf richterliche Anordnung die Wohnung und eine angemietete Garage des Mannes.

Der polizeilich einschlägig bekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. (rn)

