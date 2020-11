POL-RT: Weiteren Pkw aufgebrochen; Bei Einbruch ertappt; Arbeitsunfall mit Bagger; Bahnschranke abgerissen

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): Weiteren Pkw aufgebrochen (Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.11.2020/ 12. 08 Uhr)

Wie im Laufe des Tages bekannt wurde, ist zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, elf Uhr, ein weiteres Fahrzeug in Bad Urach aufgebrochen worden. Der Unbekannte schlug im Tatzeitraum ein Fester eines auf der Ostendstraße abgestellten Opel Asta ein. Anschließend durchsuchte er den Wagen nach Stehlenswertem. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Bei Einbruch ertappt (Zeugenaufruf)

Am Donnerstagmorgen sind zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 7.15 Uhr hebelten die Unbekannten an einem Wohnhaus im Reuschweg ein Fenster auf und begannen, im Inneren mehrere Schränke und Behältnisse zu durchsuchen. Eine Bewohnerin, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt, wurde auf die Geräusche aufmerksam und rief nach unten. Daraufhin flüchteten die Täter mit etwas Bargeld. Sie konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Einer der Gesuchten war mit einer Jeanshose und einer grauen Strickmütze bekleidet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neckartenzlingen zu melden. Telefon 07127/32261. (mr)

Kirchheim u.T. (ES): Bagger umgekippt

Zu einem Arbeitsunfall auf einer S21-Baustelle neben der A8 sind am Donnerstagmittag Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Eine Firma bohrte dort Löcher zur anschließenden Maststellung. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit einem Bagger am vorgesehenen Gleisbett entlang, als das Baufahrzeug aufgrund eines leichten Gefälles nach vorne kippte. Der Baggerfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der am Bagger entstandene Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sm)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Bahnschranke abgerissen

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt der Polizeiposten Ammerbuch gegen einen 58-jährigen Lkw-Fahrer nach einem Unfall am Bahnübergang in der Kayher Straße am Donnerstagmittag. Kurz vor 11.30 Uhr war der Mann mit seinem Gespann in Fahrtrichtung Kayh unterwegs und überquerte am Bahnübergang die Gleise. Kurz nach dem Bahnübergang musste er eigenen Angaben zufolge mit dem Zugfahrzeug verkehrsbedingt anhalten, sodass der Anhänger komplett auf den Gleisen stand, als sich die beiden Halbschranken schlossen. Durch den Anhänger wurde eine der Schranken abgerissen, bevor das Fahrzeug den Bahnübergang vollends ohne weitere Schäden überqueren konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Techniker der Bahn kamen zur Reparatur der Anlage vor Ort. (ak)

