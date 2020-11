Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeits- und Verkehrsunfall; Brände; Einbruch in Firma

ReutlingenReutlingen (ots)

Münsingen (RT): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Arbeiter beim Sturz vom Dach eines Supermarktes am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, in der Lichtensteinstraße erlitten. Der 34-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache beim Aufstellen einer mobilen Absturzsicherung vom Dach des Gebäudes etwa sechs Meter tief zu Boden gestürzt. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts und der Berufsgenossenschaft kamen vor Ort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ms)

Pfronstetten-Aichelau (RT): Fahrzeug beim Schweißen in Brand geraten

Bei Schweißarbeiten ist am Mittwochvormittag in einer Montagehalle in der Paravanstraße ein Fahrzeug in Brand geraten und erheblich beschädigt worden. Ein 29-Jähriger war gegen 9.20 Uhr mit Schweißarbeiten an der Fahrertür eines Sprinters beschäftigt, als dieser Feuer fing. Der Mann versuchte vergeblich, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Durch mehrere Kollegen konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt war, gelöscht werden. Der Schaden an dem Sprinter wird auf 55.000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein zwölfjähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Gollenstraße ereignet hat verletzt worden. Gegen 8.40 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad bergabwärts auf dem Luikenweg unterwegs und wollte nach links in die Gollenstraße einbiegen. Offenbar ohne anzuhalten fuhr er dazu über den Bordstein hinweg auf die Straße und übersah dabei den ordnungsgemäß von links kommenden Mercedes eines 79-Jährigen. Der Pkw-Lenker bremste noch und versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen aber nicht mehr verhindern. Der Zwölfjährige stürzte anschließend zu Boden und wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.700 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in ein Firmengebäude in der Maybachstraße eingebrochen. Zwischen 1.30 Uhr und 2.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren der Firma und suchten nach Stehlenswertem. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Brand in Gaststätte

Ein Brand in der Küche einer Gaststätte hat am Mittwochnachmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 15 Uhr war über Notruf eine brennende Fritteuse gemeldet worden, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Plochinger Straße ausrückten. Bereits wenige Minuten später hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle und die Flammen, die der Wirt bereits selbst bekämpft hatte, vollends gelöscht. Vorsorglich waren zuvor alle Bewohner des Gebäudes ins Freie gebracht worden. Der 53-jährige Wirt wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da das Feuer bereits auf das Inventar der Küche übergegriffen hatte, dürfte der entstandene Sachschaden vorläufigen Schätzungen zufolge mit rund 30.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

