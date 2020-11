Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Mädchen belästigt

ReutlingenReutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Huberweg eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchte im gesamten Haus die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei Schmuck und Bargeld in die Hände. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach-Sirchingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Hauptstraße entstanden ist. Ein 56-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Hauptstraße in Richtung Bad Urach unterwegs und wollte nach der Verkehrsinsel nach links in eine Bushaltestelle einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford, dessen 57-jähriger Fahrer keine Möglichkeit mehr hatte, schnell genug zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Der Ford war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Pfullingen (RT): 78-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstagmittag einen 78-Jährigen angegangen haben soll. Dieser hatte seinen schwarzen 1er BMW gegen 11.30 Uhr, offenbar auf dem letzten freien Parkplatz, nahe einer Gaststätte in der Bahnhofstraße abgestellt. Aufgrund dessen war es zwischen dem 78-Jährigen und dem Fahrer eines schwarzen Mercedes-SUV mit RT-Zulassung zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der Unbekannte den Senior geschlagen haben soll. Dabei fiel offenbar auch die Brille des 78-Jährigen zu Boden und wurde von dem Unbekannten mitgenommen. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten und zirka 175 Zentimeter großen, kahlköpfigen Mann mit sportlicher Figur handeln soll, fuhr anschließend mit seinem Wagen davon. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/ 9918-0. (rn)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, an der Ecke Johannes-/ Steinenbergstraße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort ein 21-Jähriger unvermittelt zwei 25 und 40 Jahre alte Passanten beleidigt, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte. Der 21-Jährige soll dabei einen Schlagring in der Hand gehalten haben. Zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gelang es, die Parteien zu trennen. Auch der Schlagring wurde aufgefunden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der mit über zwei Promille stark alkoholisierte 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht. Er wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. (rn)

Esslingen (ES): Betrunkener belästigte Mädchen

Ein betrunkener Mann hat am Dienstagnachmittag zwei Mädchen in Oberesslingen sexuell belästigt. Die beiden Zwölfjährigen waren gegen 16 Uhr zu Fuß in der Weiherstraße unterwegs. Als die Schülerinnen dem Mann begegneten, ging dieser zielgerichtet auf sie zu und bedrängte die beiden Mädchen, indem er sie umarmte und küsste. Als zwei Schulfreunde hinzukamen, ließ er von ihnen ab. Einer der Jungs begleitete die Mädchen im Anschluss nach Hause. Der Verdächtige, der in Tatortnähe schon des Öfteren gesehen worden war, konnte aufgrund von Zeugenangaben wenig später von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei im Bereich einer nahegelegenen Baustelle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da der polizeilich bekannte 42-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er seinen Rausch in einer Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Oberensingen erlitten. Ein 37-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seinem Skoda von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Straße Am Leurenberg abgebogen. Hierbei übersah er einen dunkel gekleideten und ohne Licht fahrenden, 18 Jahre alten Radfahrer, der ihm auf dem rechtsseitig verlaufenden Radweg entgegenkam. Durch die Kollision stürzte der Radler auf die Fahrbahn und verletzte sich. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der junge Mann ab. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ungebremst auf stehenden Pkw aufgefahren

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der L 385 bei Rottenburg ereignet. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Skoda kurz vor 16 Uhr die Landstraße in Richtung Weiler. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den Opel Astra eines 24 Jahre alten Mannes, der vor der roten Ampel an der Einmündung der Gebhard-Müller-Straße warten musste. Ungebremst krachte sie ins Heck des Opel, so dass dieser etwa acht Meter weit nach vorne geschoben wurde. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ms)

Winterlingen (ZAK): Folgenschwerer Auffahrunfall

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L 415 ereignet hat. Gegen 17.20 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Winterlingen in Richtung Harthausen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne aufgrund eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs langsamer fahren musste und krachte in das Heck des Toyota Aygo einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Wagen nach rechts in die Böschung abgewiesen. Dort überschlug er sich und kam anschließend auf der rechten Seite zum Liegen. Der 18-Jährige war zwischenzeitlich noch einige Meter auf der Straße weitergefahren und an einem vorausfahrenden VW Polo entlang gestreift. Während der Fahranfänger und die Insassen des Polo nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, erlitt die 54-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die L 415 wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis zirka 20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. (rn)

