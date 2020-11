POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft (Wendlingen)

Polizeipräsidium Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wendlingen (ES):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 26-Jährigen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Beamte des Polizeireviers Nürtingen hatten den aus dem Landkreis Heilbronn stammenden Mann am Samstag, gegen 22 Uhr, auf einem Parkplatz in der Heinrich-Otto-Straße kontrolliert. Dabei fanden und beschlagnahmten sie über 100 Gramm mutmaßlich zum Weiterverkauf bestimmtes Marihuana.

Der bereits wegen anderer Delikte polizeibekannte, gambische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am Sonntagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (rn)

