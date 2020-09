Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: Zwei Männer bei Einbruchsversuch gestellt

Bonn (ots)

Ein Einbruchsversuch in Bornheim-Sechtem blieb am Freitagabend (11.09.2020) nicht unbemerkt: Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 21:10 Uhr zwei verdächtige Personen an ihrem Nachbarhaus in der Ophofstraße. Kurz darauf löste eine Alarmanlage aus. Die Zeugen riefen umgehend über den Notruf 110 die Polizei und gaben eine Beschreibung sowie eine Fluchtrichtung der beiden Männer durch.

Mehrere Streifenwagen der Polizeiwachen Bornheim und Duisdorf eilten in den Tatortbereich und konnten die zwei Tatverdächtigen (19 und 46 Jahre) bei der Nahbereichsfahndung stellen. Am angegangenen Haus wurden Einbruchspuren festgestellt, Zutritt in die Räume wurde jedoch nicht erlangt. Die Tatverdächtigen wurden zunächst ins Polizeipräsidium gebracht und im Laufe des Abends nach ersten Ermittlungen sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen beide wird nun weiter ermittelt.

Erneut führte der schnelle Hinweis einer aufmerksamen Zeugin zur Feststellung von Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

