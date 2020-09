Polizei Bonn

POL-BN: Rund 100 Personen im Bereich der Rheinuferbereiche überprüft - Polizei setzt Kontrollen am Wochenende fort

Bonn (ots)

In den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag setzte die Bonner Polizei ihre Präsenz und Kontrolleinsätze im Bereich der beiden Rheinufer fort. Unterstützt von Kräfte des Ordnungsaußendienstes und von Diensthundeführern waren mehrere Teams der Bonner Polizei in den Zeiträumen zwischen 21:00 und 02:00 Uhr unterwegs:

Im Verlauf der beiden Einsätze überprüften die Einsatzkräfte bei einem insgesamt ruhigen Verlauf rund 100 Personen - hierbei wurden insgesamt 17 Platzverweise ausgesprochen.

In den späteren Abendstunden des 11.09.2020, gegen 22:30 Uhr, stellten die Einsatzkräfte im rechtsrheinischen Uferbereich vermehrt Ruhestörungen durch laute Musik fest. In dem Wiesenbereich in unmittelbarer Nähe des Bröhltalbahnweges waren zu diesem Zeitpunkt rund 100 Personen in mehreren Kleingruppen unterwegs und hörten teilweise überlaute Musik aus mitgebrachten Geräten. Nach der erfolgten Ansprache durch die Einsatzkräfte, die hier nur wenige Platzverweise aussprachen, beruhigte sich die Lage vor Ort schnell.

In den späten Abendstunden des 12.09.2020 fielen den Streifen mehrere größere Personengruppen im Bereich des Stadtgartens auf. Im Zusammenhang mit den hierzu durchgeführten Kontrollen legten Einsatzkräfte des Ordnungsaußendienstes insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund von Verstößen gegen die CoronaSchVO vor.

Die durchgeführten Maßnahmen wurden im rechtsrheinischen Uferbereich durch die aktuell eingesetzte Videobeobachtung unterstützt - hieraus ergaben sich jedoch keine weitergehenden Einsatz- oder Überprüfungssituationen.

Die Bonner Polizei wird die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen weiter fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle (ab 14.09.2020/07.00 Uhr)



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell