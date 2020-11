Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Diebstahl aus Kfz

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Freitag und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Ladefläche eines weißen Citroen Jumper. Das Fahrzeug stand an der Straße Auf der Bette. Entwendet wurden Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Mit einem Möbeltresor, Bargeld, Schmuck und Dokumenten flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch An der Sandgrube. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. An der Tür entstand Sachschaden.

In der Nacht zu Samstag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Peugeot Partner (Kastenwagen) an der Oberhausener Straße im Stadtteil Fuhlenbrock ein. Aus dem Firmenfahrzeug erbeuteten sie Werkzeuge, Arbeitsmaterialien und ein Navigationsgerät. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Freitag, zwischen Nachmittag und Abend, öffneten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Dorfheide. Auf diesem Weg gelangten die Täter in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts.

Haltern am See

Am Samstag, zur Tageszeit, hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einem Zweifamilienhaus an der Flaesheimer Straße auf. Im ersten Obergeschoss öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die Räume nach Beute. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Mercedes Sprinter an der Herner Straße. Aus dem Fahrzeug wurden Radio, Tachoelement und Teile des Armaturenbretts ausgebaut.

Marl

In der vergangenen Woche, zwischen Montag und Samstag, entwendeten Unbekannte einen Satz Sommerreifen aus einer Garage an der Wittenfeldstraße. An dem Garagentor entstand kein Schaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Montagmorgen, gegen 04:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Erich-Wolfram-Straße auf. Als die Täter merkten, dass der Einbruch durch die Bewohner entdeckt wurde, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

