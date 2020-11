POL-RE: Bottrop: 16-Jähriger belästigt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, berührte sich ein älterer, unbekannter Mann am Hauptbahnhof vor einem 16-jährigen Bottroper unsittlich selbst. Bei den Handlungen war er bekleidet. Anschließend setzte er sich zu dem Jugendlichen in die S9 Richtung Haltern am See. Hier belästige er den 16-Jährigen weiter durch Blicke, Gesten und Handlungen an sich. Am Bahnhof Gladbeck-West verließ er die S-Bahn, nachdem der Jugendliche auf sich aufmerksam machte.

Personenbeschreibung: ca. 60 - 70 Jahre alt, etwa 1,75m - 1,85m groß, weißes Haar, Halbglatze, schwarze Brille, rote Winterjacke, blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift, blaue Jeanshose, braune Lederschuhe, am linken Handgelenk eine silberne Uhr mit Glieder-Metallarmband

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111

