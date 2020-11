Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Betrüger erbeuten Schmuck

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Samstagmittag rief ein angeblicher Bankmitarbeiter einen 83-Jährigen aus dem Stadtteil Hüls an. Ihm wurde erklärt, dass es auf seinem Konto ungewöhnliche Kontobewegungen gegeben habe. Am Telefon erklärte ihm der "Bankmitarbeiter" er solle, ohne aufzulegen, die 110 wählen, um sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Am Telefon erklärte dem 83-Jähriger jetzt ein angeblicher Polizeibeamter, dass zur Sicherheit ein Zivilbeamter vorbeigeschickt wird. Vor Ort erschien ein unbekannter Mann, er gab sich mit einem Ausweis als Zivilbeamter aus. Er fotografierte erst den Schmuck und nahm ihn dann mit. Der "Abholer" flüchtete mit den Wertsachen in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,65- 1,70 m groß, gepflegtes Erscheinungsbild, langer Parka mit Fellkragen, sehr kurze helle Haare, sprach hochdeutsch ohne Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Tipps der Polizei:

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an. Legen Sie vor dem Anruf bei der Polizei in jeden Fall auf, um das erste Gespräch sicher zu beenden

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder Ihren Schmuck in Verwahrung nehmen

-Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

-Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell