Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer

Lübeck (ots)

Im Vorbeifahren touchierte ein Fahrradfahrer am Dienstagmorgen (17.03.2020) in Lübeck ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Fahrer eines Nissan Qashqai aus Lübeck hielt mit seinem Pkw an der Lichtzeichenanlage Beckergrube / An der Untertrave in der Absicht, nach rechts in die Straße An der Untertrave abzubiegen.

Der 64-jährige berichtete, dass der Fahrradfahrer ihm gegen 09.45 Uhr auf seiner Abbiegespur rechts entgegenkam und seinem Fahrzeug an der Beifahrerseite Lackbeschädigungen zugefügt habe. Der Radfahrer sei anschließend die Beckergrube hinaufgefahren und nach rechts in die Straße Fünfhausen abgebogen.

Der Fahrradfahrer wird von dem Fahrer des Nissan wie folgt beschrieben:

- Neongelbe Fahrradjacke,

- Gelber Fahrradhelm mit Beleuchtung,

- Geschätztes Alter 60 - 65 Jahre.

Die Ermittler des 1. Polizeirevieres in Lübeck (0451 - 1310) erhoffen sich durch diese Medien-Information Hinweise von Zeugen zu dieser Unfallflucht oder generell zu dem flüchtigen Fahrradfahrer.

