Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt

Backnang (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen (15.04.2019) gegen 07:50 Uhr zwei Reisende am Bahnsteig 4 im Bahnhof Backnang belästigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte der Unbekannte einen 44-Jährigen offenbar mehrfach grundlos, während dieser auf dem Weg in den Raucherbereich war. Einen weiteren bislang unbekannten Reisenden soll der mutmaßliche Täter ebenfalls beleidigt und durch sein aggressives Auftreten eingeschüchtert haben. Er wird als etwa 1,75m - 1,80m groß, Mitte 50 Jahre alt, mit gepflegtem Erscheinungsbild und normaler Statur beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein hellblaues Oberteil getragen haben. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen sowie dem zweiten unbekannten Reisenden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell