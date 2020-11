POL-RT: Verkehrsunfälle; Heckscheibe eingeschlagen

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Keplerstraße / Plochinger Straße ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 6.35 Uhr mit seinem Fiat auf der Keplerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Plochinger Straße einbiegen. Dabei übersah er eine von links auf der vorfahrtsberechtigten Straße heranfahrende Rennradfahrerin. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die 29-jährige Radlerin, wobei sie nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt. (cw)

Großbettlingen (ES): Riskant überholt und Unfall verursacht

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 28-Jährigen, der am Dienstagmorgen auf der B 313 durch ein äußerst riskantes Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz nach sechs Uhr mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Großbettlingen unterwegs. Mehrere hundert Meter nach der Einmündung nach Frickenhausen überholte er trotz Überholverbot und dichtem Nebel zwei vorausfahrenden Lkw, obwohl er keinen Einblick in den weiteren Streckenverlauf hatte. In der unübersichtlichen Linkskurve kam dem Audi-Fahrer ein 54-jähriger VW-Lenker entgegen, der sofort eine Gefahrenbremsung einlegen musste und nach rechts auf den geschotterten Seitenstreifen auswich. Der 28-Jährige wich ebenfalls nach rechts aus und wollte zwischen die beiden Lkw einscheren. Hierbei kollidierte er mit seiner Fahrzeugfront mit dem Heck des Lkw eines 48-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.600 Euro geschätzt. (sb)

Filderstadt (ES): Heckscheibe eingeschlagen

Ein Krimineller hat sich in der Nacht zum Dienstag in der Gottlieb-Daimler-Straße in Bernhausen an einem geparkten Firmenfahrzeug zu schaffen gemacht. Zwischen 18.30 Uhr und 5.45 Uhr schlug der Unbekannte die Heckscheibe des Sprinters ein und öffnete die Wagentür. Aus dem Laderaum entwendete er in der Folge diverse Werkzeuge, darunter eine Stichsäge, ein Staubsauger sowie zwei Akkuschrauber. Der Wert der Beute sowie die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

