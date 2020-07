Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. Grundschule aufgebrochen.

Lippe (ots)

Dienstagabend drangen Unbekannte in die Grundschule in der Straße Molkenberg ein. Gegen 23:30 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche an der Grundschule und entdeckte eine offen stehende Tür. Über Diebesgut ist nichts bekannt. Wer am Dienstag Verdächtiges im Umkreis der Schule bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

