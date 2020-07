Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frontalzusammenstoß auf Orbker Straße.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen prallten zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Dabei verletzten sich die beiden Fahrzeugführer. Gegen 9:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem Ford die Orbker Straße in Richtung der Bielefelder Straße. Als er nach links auf eine Zufahrt einbiegen wollte, übersah er offenbar den Gegenverkehr. Hier fuhr ein 44-jähriger Mann aus Gütersloh mit einem VW-Kleintransporter. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 23-Jährige wurde stationär aufgenommen während der Mann aus Gütersloh das Klinikum nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Orbker Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell