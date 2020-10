Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers beim Abbiegen: leicht verletzt

Viersen-Süchteln: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Radfahrer aus Viersen beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstag gegen 09:00 Uhr an der Einmündung Feldstraße/Grefrather Straße. Der Radfahrer war auf dem Radweg auf der Grefrather Straße in Richtung Süchteln unterwegs und passierte die Einmündung Feldstraße. Von der Grefrather Straße aus bog ein 62-jähriger deutscher Autofahrer nach links in die Feldstraße ein. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte./ah (982)

