Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer biegt ab und übersieht Pkw - leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 17.30 Uhr bog ein 79-jähriger Viersener mit seinem Pedelec aus dem Ummertalweg nach rechts auf die Gladbacher Straße ab, um von dort aus direkt nach links in die Straße 'Wolfskull' einzubiegen. Dabei schätze er vermutlich die Geschwindigkeit eines Pkw falsch ein, der auf der Gladbacher Straße in Richtung Viersen unterwegs war. Die 23-jährige Autofahrerin aus Viersen versuchte vergeblich, auszuweichen. In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (980)

