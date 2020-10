Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin übersieht Jogger: leicht verletzt

Kempen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein bislang unbekannter Jogger aus beim Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Das 15-jährige deutsche Mädchen aus Kempen meldete den Unfall vorsorglich am frühen Abend bei der Polizei. Nach ihren Angaben fuhr sie am Montag gegen 17:05 Uhr auf dem geschotterten Radweg am Kuhtor vorbei in Richtung der Ringstraße. Am Ende des Radwegs, der auf den Platz vor dem Kuhtor mündet, stieß sie mit einem Jogger zusammen. Beide Unfallbeteiligten stürzten zu Boden. Der Jogger, der offensichtlich Schürfwunden davon getragen hatte, erklärte der Jugendlichen, es ginge ihm gu und er würde nach Hause laufen. Danach trennten sich die Wege der beiden Unfallbeteiligten. Das Mädchen blieb unverletzt. Der Jogger war zwischen 35-45 Jahre alt. Er trug eine kurze blaue Sporthose sowie ein blaues T-Shirt. Er wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (977)

