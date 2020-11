POL-RT: Streit an Bushaltestelle; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Pkw-Aufbruch; Steinewerfer; Fahrradkontrollen

Polizeipräsidium Reutlingen

Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es am späten Mittwochabend an einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-Jähriger dort gegen 22.40 Uhr in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Männern geraten. Nachdem ein 22 Jahre alter Passant schlichtend eingreifen wollte, soll er von einem der Männer, einem ihm bekannten 27-Jährigen, angegriffen worden sein. Dabei soll dieser auch einen Holzstock eingesetzt haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren der mutmaßliche Angreifer und sein Begleiter bereits geflüchtet. Sowohl der 25-Jährige als auch der 27-Jährige wurden leicht verletzt. Eine Behandlung durch den vorsorglich verständigten Rettungsdienst war nicht notwendig. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Pliezhausen (RT): Zwei Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag beim Sturz von einem Motorrad schwere Verletzungen erlitten. Gegen 16.45 Uhr befuhren eine 17-Jährige und ihr gleichaltriger Sozius mit einer KTM die K 6764 von Rübgarten herkommend in Richtung B 297. In einer Kurve kam das Zweirad wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken. Von dort wurde es wieder auf die Straße abgewiesen, worauf beide Personen zu Fall kamen. Sie mussten vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der Sachschaden an der KTM, die abgeschleppt werden musste, beträgt rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Scheibe an Pkw eingeschlagen

Aus einem in der Münsinger Straße geparkten Fahrzeug hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Powerbank gestohlen. Zwischen 21.30 Uhr und 7.15 Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Opel ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Der entstandene Schaden samt Diebesgut beträgt rund 300 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Schlaitdorf (ES): Von Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K 1256 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 20.10 Uhr ein in Richtung Schlaitdorf fahrender VW Golf zirka 250 Meter vor dem Ortsbeginn nach rechts in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer stieg daraufhin aus und verließ die Unfallstelle. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden auf das verunfallte Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten in der Folge den mutmaßlichen Fahrer des Wagens ermitteln und trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde und ein vorläufiger Test einen Wert von rund einem Promille ergab, musste der 56-Jährige seinen Führerschein abgeben. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Der Blechschaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Zeugen des Unfalls, insbesondere eine noch unbekannte Frau, die sich offenbar noch an der Unfallstelle nach dem Fahrer des Golf erkundigte, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jungs werfen Steine auf Fahrzeuge (Zeugenaufruf)

Mehrere Fahrzeuge sind am späten Mittwochnachmittag durch Steine werfende Jungs beschädigt worden. Kurz vor 17.30 Uhr wurden über Notruf zwei Personen gemeldet, die von der Fußgängerbrücke beim Zeppelinstein Steine auf die Fahrbahn der B 27 in Richtung Stuttgart kurz vor dem Flughafentunnel werfen. Kurz darauf ging die Meldung ein, dass zwei Personen Steine von einem nahegelegenen Feldweg aus auf die L 1208a zwischen Echterdingen und Bernhausen werfen. Im Rahmen der Fahndung konnten von einer Streife des Polizeireviers Filderstadt in unmittelbarer Nähe zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 14 Jahren festgestellt werden. Die beiden Jungs, gegen die nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird, wurden im Anschluss ihren Eltern überstellt. Bislang haben sich zwei Geschädigte bei der Polizei gemeldet, deren Autos an der Frontscheibe beziehungsweise am Dach beschädigt wurden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/7091-3 darum, dass sich Zeugen und weitere Geschädigte melden. (ms)

Neuhausen / Fildern (ES): Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Weil er mit seinem Lkw offenbar zu weit nach links geraten war, hat ein 49-Jähriger am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall auf der L 1202 verursacht. Gegen 11.15 Uhr war der Mann mit seinem Lkw auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung der Anschlussstelle der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im Kurvenbereich streifte sein Lkw den links neben ihm fahrenden Laster eines 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß zunächst nicht mehr fahrbereit. Während der Lkw des 49-Jährigen vor Ort repariert werden konnte, musste der Laster des 42-Jährigen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (rn)

Bempflingen (ES): Auf Traktor aufgefahren - Drei Verletzte (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K 1231 bei Bempflingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 33-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Kreisstraße von Bempflingen in Richtung Großbettlingen unterwegs. Zu spät erkannte er kurz vor der Eisenbahnbrücke einen langsam vorausfahrenden und den derzeitigen Ermittlungen zufolge vorschriftsmäßig beleuchteten Traktor. Vermutlich ohne zu reagieren krachte der BMW ins Heck des landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Durch die enorme Wucht des Aufpralls verlor der 39-jährige Traktor-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor kam ins Schleudern, kippte um und rutschte über die Gegenfahrbahn, wo er an den dortigen Leitplanken zum Liegen kam. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Traktors und ein auf dem Traktor mitfahrender achtjähriger Junge wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Während die beiden Fahrer stationär aufgenommen werden mussten, konnte der Achtjährige die Klinik nach einer ambulanten Behandlung noch in der Nacht wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Kreisstraße musste hierzu bis etwa ein Uhr voll gesperrt werden. In die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit des BMW wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit auf der Kreisstraße von Großbettlingen nach Bempflingen unterwegs waren und denen der Traktor entgegengekommen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Fahrradkontrollen

Etwa jedes vierte Fahrrad musste bei einer Kontrolle am Donnerstagmorgen an zwei Gymnasien In den Anlagen beanstandet werden. Beamte des Polizeireviers Filderstadt und des Polizeipostens Ostfildern und ein Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes führten zusammen mit verantwortlichen Lehrern der Schulen in der Zeit von sieben bis acht Uhr Fahrradkontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Fahrradbeleuchtung, die Bremsen und die Klingel gerichtet. Von 284 kontrollierten Rädern mussten 74 beanstandet werden. Den Schülern wurden Mängelberichte ausgestellt. Die Behebung der Mängel wird durch Verantwortliche der Schulen überwacht. Informationen zur Ausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades finden sie unter folgendem Link: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/sicherheit-rund-ums-fahrrad/das-verkehrssichere-fahrrad/ (sm)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge sind nach einem Unfall am Mittwochabend in der Böblinger Straße abgeschleppt worden. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Ford die Kayer Straße und wollte an der Kreuzung mit der Böblinger Straße die abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus in die Talstraße verlassen. Von rechts aus der Böblinger Straße kommend fuhr zeitgleich ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter in die Kreuzung ein, ohne die Vorfahrt des 68-Jährigen zu beachten. Der Sprinter prallte zunächst in die Front des Ford, der dadurch ins Schleudern kam, und anschließend auch noch in dessen Heck. Der Fordfahrer, der sich durch die Kollisionen leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und behandelt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr Altingen an die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

