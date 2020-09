BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Gleich zwei Haftbefehle konnte die Bundespolizei in Hamm in dieser Woche am Hauptbahnhof vollstrecken.

Mit deutlich über zwei Promille wurde am Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr ein 63-jähriger Deutscher auf dem Bahnsteig liegend angetroffen. Der lautstarken Forderung nach einem Arzt wurde gerne nachgekommen, denn hier stand noch eine Prüfung der Haftfähigkeit an. Die Staatsanwaltschaft Augsburg suchte ihn per Haftbefehl. Es waren noch 1.800 EUR Geldstrafe zu begleichen, ersatzweise blühten ihm 120 Tage Haft.

Am Donnerstagvormittag nutzte ein 43-jähriger Pole einen ICE ohne Fahrschein. Durch die hinzugerufene Bundespolizei wurde deswegen ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eröffnet. Darüber hinaus bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn. Hier standen 1.900 EUR Geldstrafe einer ersatzweisen Haft von 95 Tagen gegen-über.

Da beide Festgenommenen die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnten, wurden sie in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

