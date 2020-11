POL-RT: Verkehrsunfälle; Angeblichen Gewinn versprochen -Senior betrogen; Streitigkeiten; Einbrüche in Firmen und Vereinsheim

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Vorrang missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Nürtinger Straße ereignet hat. Ein 54-Jähriger wollte gegen 16.40 Uhr mit seinem Opel Astra von einer Grundstückseinfahrt die Nürtinger Straße geradeaus in Richtung Stauferweg überqueren. Dabei übersah er einen Dacia Sandero der auf der Nürtinger Straße in Richtung Grafenberg fuhr. Dessen 40-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde der Dacia nach rechts abgewiesen und krachte dort gegen eine Gartenmauer an der der Wagen zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. (cw)

Trochtelfingen (RT): Auto mehrfach überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am frühen Freitagmorgen auf der K 6736 ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen fünf Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Kreisstraße von Steinhilben in Richtung Oberstetten unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Steinhilben kam er in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor er auf dem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der angegurtete Fahrer wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Sein Skoda, der nur noch Schrottwert haben dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Geparkten Pkw übersehen

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagabend im Ortsteil Häslach ereignet hat. Eine 27-Jährige war gegen 20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Landstraße in Richtung Walddorf unterwegs. Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und krachte dagegen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ht)

Landkreis Esslingen (ES): Senior betrogen

Einer aufmerksamen Verkäuferin ist es zu verdanken, dass der Betrug an einem Senior aus einer Esslinger Kreisgemeinde am Donnerstag beendet werden konnte. Der 89-Jährige war am Vormittag von einer Telefonbetrügerin angerufen worden, die ihm einen Lotteriegewinn von mehreren zehntausend Euro in Aussicht stellte. Im Gegenzug forderte sie den Senior auf, Guthabenkarten eines App-Stores zu erwerben. Wie von der Betrügerin verlangt, kaufte der Mann die Karten im Wert von mehreren hundert Euro und gab der Anruferin die Codes zur Einlösung durch. Als die Betrügerin seinem Opfer anschließend vorgaukelte, dass nun auch Steuern für die Auszahlung des Gewinns anfallen würden, wollte der 89-Jährige am Nachmittag erneut mehrere Karten erwerben. Eine Mitarbeiterin des Ladens schöpfte allerdings Verdacht, warnte den Senior und verständigte die Polizei. Die Beamten fuhren daraufhin sofort zur Wohnung des Mannes. Wie sich herausstellte, hatte er die Betrügerin noch in der Leitung und bereits einen Code der neu erworbenen Guthabenkarten durchgegeben. Weiterer Schaden konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun und rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.

Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de (rn)

Hochdorf (ES): Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Freitag auf der L 1201 einen Verkehrsunfall verursacht. Die 27-Jährige war gegen 0.40 Uhr mit einem SUV von Reichenbach herkommend in Richtung Hochdorf unterwegs und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Wegweiser, der dadurch komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der Pkw selbst blieb nach rund 15 Metern auf einem Acker stehen. Da ein vorläufiger Atemalkoholtest bei der Fahrerin einen Wert von fast einem Promille ergab, musste sie später neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Die augenscheinlich unverletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr total beschädigter SUV, an dem sich der Schaden auf etwa 20.000 Euro belaufen dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Fremdschaden beträgt rund 1.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Streit in Flüchtlingsunterkunft

Aus noch unbekannten Gründen ist es am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Max-Eyth-Straße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. Gegen 21.20 Uhr gerieten die 26 und 30 Jahre alten Männer aneinander, wobei beide leichte Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war die Auseinandersetzung nicht mehr im Gange. Die Verletzungen der Kontrahenten wurden vom Rettungsdienst begutachtet, mussten jedoch nicht weiter versorgt werden. Beide sehen nun einer Strafanzeige entgegen. (mr)

Wendlingen (ES): Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer und einem Radfahrer hat sich am Donnerstagmittag in Wendlingen ereignet. Ein 68-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit seinem Trekkingrad auf der L 1200 von Kirchheim herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn wollte der Radler nach links in die Boßlerstraße abbiegen und kündigte dies nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ausgestrecktem Arm an. In diesem Moment wollte ihn der 61 Jahre alte Motorradfahrer überholen. Beim Erkennen des abbiegenden Radfahrers leitete der Biker eine Vollbremsung ein und stürzte hierbei auf die Fahrbahn. Im Anschluss rutschte seine Honda noch etwa 50 Meter über die Straße. Der Radfahrer fiel ebenfalls zu Boden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keiner Berührung zwischen den beiden Zweiradlenkern. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der gestürzte Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Seine Maschine wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten war die Ulmer Straße bis kurz vor 15 Uhr voll gesperrt. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Auf insgesamt zirka 15.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der am Donnerstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der B 28 in Fahrtrichtung Tübingen entstanden ist. Gegen 7.15 Uhr krachte ein 25-Jähriger mit einem Mercedes Vito auf dem rechten Fahrstreifen heftig ins Heck eines Nissan Juke, der von einer 33 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Beide Personen wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. (mr)

Meßstetten (ZAK): In Firmen eingebrochen

Möglicherweise ein und derselbe Unbekannte ist am frühen Freitagmorgen in zwei Firmen in der Keltenstraße, in einen Betrieb in der Straße Im Grund und in eine Firma in der Alemannenstraße eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 0.45 Uhr und 4.30 Uhr jeweils durch das Aufhebeln von Fenstern oder Türen Zugang zu den Firmen. Dort durchsuchte er in den Büros die Schränke und Schubladen, wobei er den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf kleinere Wechselgeldbeträge stieß, die er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Pfeffinger Straße/ Ludwigstraße / Katharinenstraße ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Nissan auf der Katharinenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Pfeffinger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen dort mit seinem Audi verkehrsbedingt wartenden 55-Jährigen und krachte diesem ins Heck. Der Audi-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, konnte aber an der Unfallstelle vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (ht)

Albstadt (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 53-Jähriger war um 14 Uhr mit seinem Audi von der Sigmaringer Straße nach links auf die Berliner Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi einer 67 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Frau musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf etwa 9.000 Euro belaufen. (ms)

Rosenfeld - Heiligenzimmern (ZAK): Bei Einbruch ertappt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Freitag sind drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Am Morgen hatte das Trio die Tür eines Vereinsheimes im Stunzachweg aufgebrochen und im Inneren Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Als sich ein Anwohner, der kurz nach sechs Uhr die Einbrecher bemerkt hatte, zu dem Nachbargebäude begab, flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Seewiese. Bei den Einbrechern handelte es sich um drei Männer mit dunklen Jacken und Kapuzen. Einer soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein, seine beiden Komplizen kleiner. Auf der Jacke einer der kleineren Männer befand sich ein heller Rückaufdruck. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Rosenfeld, Telefon 07428/ 94513-0. (rn)

