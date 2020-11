Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Pedelec-Fahrerin übersieht Pkw

Eine leicht verletzte Pedelec-Fahrerin und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Reichenbachstraße ereignet hat. Eine 48-Jährige wollte gegen 10.45 Uhr mit ihrem Pedelec vom Gehweg herkommend in die Reichenbachstraße einfahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung des Kreisverkehrs heranfahrenden Ford Kuga. Dessen 75 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und touchierte mit seinem Auto das Fahrrad. Die Radlerin stürzte, wobei sie leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. (ht)

