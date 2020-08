Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorrad prallt auf Lkw - 2 Schwerverletzte

Lkw gesucht

Fulda (ots)

Gegen 05:40 Uhr kam es auf der A 7, zwischen dem Fuldaer Dreieck und der AS Fulda-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad befuhr die A 7 in Richtung Norden und überholte etwa 1 km vor der AS Fulda-Mitte mehrere Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts prallte das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen dort fahrenden Lkw. Durch den Aufprall wurden der 18-jährige Kradfahrer aus dem Raum Hünfeld sowie seine Sozia schwer verletzt und mussten ins Klinikum Fulda gebracht werden. Am Krad entstand Totalschaden.

Der Lkw, auf den das Motorrad prallte, entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Derzeit kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen zwischen dem AD Fulda und der AS Fulda-Mitte, der Verkehr wird hier über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Aktuell ist ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs und der -ursache an der Unfallstelle tätig.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Lkw unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/online-wache.

