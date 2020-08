Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Freiensteinau (ots)

Am 05. August gegen 22:45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi SQ5 die Seestraße und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Reichlos abbiegen. Dabei übersah er einen 80-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Peugeot 306 die Landesstraße in Richtung Gunzenau befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer schwer. Der 73-jährige Fahrer wurde in das Eichhofkrankenhaus in Lauterbach eingeliefert. Der 80-jährige Fahrer wurde in das Klinikum nach Fulda eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

