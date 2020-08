Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in Großenlüder: Frau leblos in Wohnung gefunden

Fulda (ots)

Großenlüder - Die Polizei wurde am heutigen Freitagvormittag (07.08.) zu einem Anwesen in Großenlüder alarmiert, da ein Hausbewohner nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen ist. Beim Betreten des Hauses konnten die Einsatzkräfte eine leblose Frau und ihren nicht ansprechbaren Ehemann vorfinden. Der 69-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus verbracht und befindet sich dort in ärztlicher Behandlung. Er konnte bislang noch nicht zum Sachverhalt befragt werden.

Die genaue Todesursache der 67-jährigen Frau ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird am morgen Samstag erfolgen.

Für weitere Auskünfte steht die Staatsanwaltschaft Fulda ab Montag zur Verfügung.

